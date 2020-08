Un camion fou dans la citadelle de Blaye

Samedi 1er août 2020 aux alentours de 21h, un camion fou a fait irruption dans les ruelles de la citadelle de Blaye, en Gironde, pour tenter d'échapper à la gendarmerie suite à une conduite dangereuse sur l'autoroute A10 un peu plus tôt dans la soirée. Un gendarme a fait usage de son arme en tirant vers les pneus pour tenter de stopper le véhicule qui a finalement arrêté sa course folle contre un arbre. La conductrice, une femme âgée de 30 ans qui était seule dans le camion, a été interpellée et hospitalisée en psychiatrie, son état ayant été jugé incompatible avec une mesure de garde à vue. Par chance, personne n'a été blessé. Une enquête a été ouverte par le parquet de Libourne.

