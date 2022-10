Campagne contre l’érotisation des costumes d’infirmières (Québec)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

À quelques jours de la fête d'Halloween, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) lance une campagne contre les « costumes sexy » d’infirmières afin de combattre les stéréotypes « sexistes et dégradants » que véhiculent ces costumes. Cette vidéo de sensibilisation se termine par le message suivant : « Les infirmières et infirmiers soignent notre monde. Soignons leur image. »

campagne costume halloween infirmiere quebec sexy