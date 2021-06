Déjouez les pronostics (Sécurité routière)

Malgré sa gueule, un homme a réussi à faire fortune grâce à des paris en ligne un peu spéciaux. Une campagne second degré de Bruxelles Mobilité qui détourne les codes des paris sportifs, cible les jeunes et rappelle que, quel que soit le moyen de déplacement, la conduite sous influence (drogue et alcool) peut être mortelle.

