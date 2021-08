Réserver une nuit en camping à l'improviste

En déplacement pour une formation et ne trouvant pas d'hôtel ou passer la nuit, deux femmes louent une nuit en camping a 110euros/nuit. Surprise en arrivant, car la chambre se trouve à l'air libre sur une terrasse, avec un coffre pour ranger ses affaires et un lit suspendu sous une tente « On paie 110 EUR la nuit pour dormir dans une soucoupe volante, le bordel il tourne ». Les deux femmes ont un gros fou rire.

