La traversée du canal de Suez (Timelapse)

Tandis que l'Ever Given, le porte-conteneurs de la compagnie Evergreen Marine Corp. qui était bloqué en travers le canal de Suez depuis le 23 mars 2021, a été remis à flot le 29 mars, permettant ainsi la reprise du trafic, voici un timelapse de 2016 de la traversée complète du canal égyptien long de 193 km. Musique : Lost Frequencies « Are You With Me »

