Carrefour dont les 4 voies sont en sens interdit (Paris)

Les quatre voies d'un carrefour entre les rues de Rivoli et du Pont Louis-Philippe à Paris sont en sens interdit, les automobilistes se retrouvant alors dans une véritable impasse. Pour continuer sa route, il n'y a d'autre choix que d'emprunter l'une des voies interdites, en risquant d'avoir une amende ainsi qu'un retrait de points sur son permis de conduire. Après la publication de la vidéo sur les réseaux sociaux, Ariel Weil, maire de Paris Centre, a déclaré : « Il manque en effet un panneau au carrefour précédent, entre les rues Miron et du Pont Louis-Philippe, pour renvoyer les automobilistes vers la place Saint-Paul. Il sera installé dans les prochains jours. On a fait une erreur, on le reconnaît. C'est un secteur sur lequel le trafic est très limité. »

carrefour impasse interdit paris sens