La cavitation dans une bouteille d'eau en verre (The Slow Mo Guys)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

La cavitation dans une bouteille d'eau en verre frappée sur le goulot par un marteau. Ce phénomène spectaculaire est la naissance et l'oscillation radiale de bulles de gaz ou de vapeur dans un liquide soumis à une dépression. Si cette dépression est suffisamment élevée, la pression peut devenir inférieure à la pression de vapeur saturante, et une bulle de vapeur est susceptible de se former. Un slow motion à 82 000 images par seconde réalisé par The Slow Mo Guys.

bouteille bulle cavitation eau motion slow slowmoguys