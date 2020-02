Un cerf attaque une petite fille (Nara)

Un cerf sika poursuit et attaque une petite fille dans le parc de Nara, au Japon. Considérés comme « sacrés », plus de 1 200 cerfs sika sauvages déambulent librement dans le parc et sont également classés « trésor naturel » sous la désignation du ministère.

attaque cerf enfant japon nara parc