Changement de voie à chaque virage (Mexique)

Une route sinueuse située dans les montagnes d'Acultzingo, au Mexique, a une étrange particularité : les automobilistes doivent changer de voie à chaque virage en suivant des flèches peintes au sol. Ainsi, les véhicules franchissent les virages par l'intérieur en descendant et par l'extérieur en montant. Ce système obligerait les automobilistes à limiter leur vitesse afin de permettre aux véhicules les plus longs, comme les camions ou les bus, de franchir les virages avec plus de sécurité.

changement fleche mexique montagne route virage voie