Chanter en conduisant #FAIL

Dimanche 26 février près de la ville de Sahagún en Colombie, cinq jeunes dans une voiture se filment en train de chanter la chanson California de Feid. La scène est filmée en selfie par la passagère et l'on peut voir que la conductrice participe et ne fait pas attention à la route. La conductrice perd le contrôle de la voiture Hyundai Tucson qui finit renversé sur le côté droit. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais à la fin de la vidéo, on peut entendre la conductrice dire : "J'ai endommagé la voiture de mon père ! Mon père, la voiture de mon père !"

accident chanson chanter selfie voiture volant