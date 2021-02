Sanglier domestique abattu par un chasseur

Fin 2019, Hercule, un sanglier domestique qui vit dans le parc de 170 hectares d'Alain Martin, sylviculteur à Liverdy-en-Brie, en Seine-en-Marne, disparait. Rapidement, Alain Martin contacte la gendarmerie de Tournan-en-Brie afin d’ouvrir une enquête. Un groupe de chasseurs est convoqué et l’un d'entre eux reconnaît avoir tué l’animal car il était « dangereux ». Plus tard, Alain prend connaissance d’une vidéo montrant les circonstances de la mort d'Hercule. On y voit le jeune animal domestiqué marcher tranquillement à côté d’un groupe de chasseurs. Subitement, l’un des chasseurs pointe son fusil sur le sanglier et lui tire une balle dans la tête à bout portant. « Quand j’ai eu la vidéo en main, la version du chasseur ne tenait plus et la personne a dû reconnaître les faits », explique Alain. Fin 2020, le parquet de Melun a classé l’affaire sans suite. Finalement, la secrétaire d’État en charge de la Biodiversité a ordonné l’ouverture d’une enquête par l’Office français de la biodiversité (ex-Office national de la chasse et de la faune sauvage) sous tutelle de son ministère afin de faire la lumière sur cette affaire.

chasseur domestique hercule sanglier tuer