Un chat allume et court sur le tapis de course

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Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Code embed

Dans une salle de gym, un chat a pour habitude de démarrer un tapis de course et de courir dessus. Chouchou, également surnommé « Orange Coach », a été aperçu en train d'allumer la machine pour sa séance quotidienne de course à pied à Shanghai, en Chine. Une vidéo amusante montre ce talentueux petit félin sautant sur les boutons et appuyant dessus pour mettre en marche le tapis de course incliné. Il a ensuite sauté sur le tapis et s'est mis à courir. Cependant, la machine était réglée sur le mode rapide, ce qui a fait tomber l'animal à plusieurs reprises. Cela a incité l'un des membres de la salle de sport à réduire la vitesse pour que le félin puisse courir correctement. La personne qui a filmé la scène a déclaré : « Il imitait les gens qui s'entraînaient ici et a probablement appris à mettre la machine en marche. »

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