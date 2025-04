Un chat appelle à l'aide

Poursuivi par un congénère , un chat se réfugie devant chez lui et appelle à l'aide en miaulant. Quelques secondes plus tard, un gros chien sort de la maison par la chatière et vient lui porter secours en faisant fuir l'autre chat. Une scène filmée par une caméra de surveillance à Indianapolis dans l'Indiana (États-Unis)

