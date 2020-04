Un chat attend devant un magasin pour avoir des friandises

Dans une rue de Mexico, au Mexique, Tania Sants a remarqué la présence d'un chat errant qui patientait devant un magasin Oxxo. Elle est entrée dans la supérette et a eu la surprise d'être accompagné par le chat qui l'a alors dirigée vers son rayon favori : celui des friandises ! En interrogeant les employés, Tania a appris que le chat venait au magasin tous les jours pour essayer de convaincre les gens de lui acheter des friandises. Elle est revenue un peu plus tard pour réaliser cette vidéo et a finalement adopté le chat. Une bien belle histoire.

adoption attendre chat errant friandise magasin