Un chat récupère des clés dans un trou

Au Brésil, un enfant de 2 ans s'est amusé avec les clefs de la maison et les a laissées tomber dans un petit trou. Impossible pour la mère et l'enfant de les récupérer avec leurs mains trop grosses. Heureusement, un petit voisin est passé par là. Un petit chat noir nommé Pantera a passé sa patte fine dans le trou et a récupéré les clefs.

