Un chat rebelle chez un vétérinaire

Un chat doit être opéré d'une petite tumeur chez un vétérinaire, mais sa propriétaire a précisé qu'il n'est pas commode. Le vétérinaire et son assistante vont rapidement s'en apercevoir en essayant de lui administrer un petit sédatif pour le calmer. Le chat rentre alors dans une colère noire et mord l'assistante. Finalement, l'animal est endormi dans une boîte grâce à un gaz soporifique, une méthode habituellement utilisée pour les oiseaux et autres petits animaux. L'assistante, elle, doit se rendre à l'hôpital pour soigner les morsures et griffures infligées par le chat rebelle.

chat colere rebelle veterinaire