Des supporters amortissent la chute d'un chat (Miami)

Samedi 11 septembre 2021 au Hard Rock Stadium de Miami, la meilleure action se trouvait dans les tribunes avec le sauvetage d'un chat suspendu. Pendant le match de football américain entre les Miami Hurricanes et les Mountaineers d'Appalachian State, un chat est sorti d'une tribune et s'est retrouvé suspendu à un câble. Les supporters en dessous ont vite réagi et ont tendu un drapeau. Après quelques secondes, le chat a lâché le câble et a fait une chute de plusieurs mètres amortie par le drapeau. D'après un tweet du Hard Rock Stadium, le chat n'a pas été blessé.

chat drapeau sauvetage stade supporter suspendu tribune