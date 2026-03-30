Un chat vs Oiseau vs Chiot

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Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Code embed

Dans la rue en Chine, un chat est en mode chasse pour attraper un pigeon, mais un élément perturbateur vient le déranger. Un chiot a envie de jouer avec le chat, il tourne autour de lui et sautille dans tous les sens. Le chat essaie de le repousser en lui donnant des coups de patte. Après quelques instants, le chiot a trouvé un autre ami, le le pigeon. Le petit chien se met à courir après l'oiseau ruinant les plans du chat, qui voit sa proie s’envoler sous son nez.

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