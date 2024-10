Cheval malin

Un cheval a trouvé une technique originale pour s'échapper de son enclos. Filmé par une caméra de surveillance, on peut voir le cheval faire une roulade et passer sur la barrière de son enclos. Et voilà , le tour est joué

cheval evasion roulade