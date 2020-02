Un chien attrape une balle dans un arbre

Un chien de race malinois fait un énorme saut pour attraper une balle coincée dans un arbre. Il s'élance contre le tronc de l'arbre et et rebondit ainsi contre celui-ci pour prendre de la hauteur et atteindre la balle avec sa gueule. Impressionnant.

arbre balle bond chien detente malinois