Chien batteur

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Le 21 avril 2022 dans un garage de Marblehead dans le Massachusetts (Etats-Unis), un chien tient dans sa gueule une batte de wiffle. L'animal attend que son maitre lui lance la balle et la frappe en tournant la tête. Le wiffle est une variante du baseball. La balle et la batte de wiffle sont plus légères et conçues pour être jouées en intérieur.

balle baseball batte chien wiffle