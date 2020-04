Un chien et un chat franchissent des obstacles

Qui sera le plus doué entre le chien Milky et le chat Koffee pour marcher au milieu d'objets posés sur le sol sans en renverser ? SPOILER : Le chat réussit haut la patte tandis que le chien glisse sur le sol et renverse les objets, telle une boule dans un jeu de quilles. Afficher le spoil

