Un chien burné descend un escalier

Lecteur : Koreus Original Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Ludo, un chien âgé de 3 ans et demi, a une technique particulièrement couillue pour descendre un escalier. Il n'est pas certain que cette méthode soit des plus agréables.

chien couille escalier technique testicule