Un chien errant blessé va de lui-même chez le vétérinaire

A Juazeiro do Norte au Brésil, un chien errant blessé à la patte est allé de lui-même chez le vétérinaire pour se faire soigner. Le chien a franchi la porte de la clinique vétérinaire Vet Vip en boitant et a immédiatement été pris en charge par un vétérinaire. Le chien avait une griffe incarnée dans un coussin et cela le faisait horriblement souffrir. Le chien a été soigné et va beaucoup mieux. Malheureusement, le chien a été testé positif pour la tumeur vénérienne transmissible canine, un cancer qui se transmet lors du coït (Tumeur sexuellement transmissible). Le vétérinaire a lancé une cagnotte pour récolter des fonds pour payer sa future opération. Il demandait 4000 R$ (environ 600€) et il a déjà récolté 12500 R$ (environ 1800€).

blesse bresil chien errant tumeur veterinaire