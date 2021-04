Un chien gagne un relais 4x200m

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Samedi 17 avril 2021 pendant compétition d’athlétisme à Logan, dans l'Utah, un chien s'est incrusté dans un relais 4x200m et a doublé les participantes pour franchir la ligne d'arrivée en premier, gagnant ainsi la course ! « Au début, je pensais que c'était une autre coureuse et j'ai été surprise parce que nous avions une assez bonne avance », a déclaré la lycéenne Gracie Laney, qui était en tête de la course. « En se rapprochant, j'ai pensé : "C'est trop petit pour être une personne", puis j'ai remarqué que c'était un chien ». Finalement, Grace a tout de même offert la victoire à son équipe... dans la catégorie « Humains ».

chien course intrus relais