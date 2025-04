Son frère promène son chien

Elle a demandé à son frère d'aller promener son chien. La première et la dernière fois. Le jeune homme sort de la maison avec le chien en laisse, mais le harnais est mal attaché et se détache. Il se retrouve à promener une laisse et un harnais. Le chien n'a pas bougé et est resté devant la maison. Après quelques secondes et quelques dizaines de mètres, l'homme s'aperçoit enfin qu'il n'a pas le chien avec lui.

