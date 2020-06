Ce labrador est doué pour le « rapporte »

Yogi le labrador est le champion du rapporte. Sa maitresse lui lance un petit morceau de bois dans l'herbe et le chien arrive à le retrouver. Elle a d'abord posté une première vidéo sur Reddit mais on ne voyait pas le chien fouiner pour trouver l'objet et les gens ont pensé qu'il s'agissait d'un fake. Elle a posté une seconde vidéo (celle-ci) où on peut voir toute l'action.

bois chien labrador morceau rapporter