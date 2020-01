Un chien aide son maitre qui a peur d'un serpent

Pendant une promenade avec son chien, un homme ne peut plus avancer à cause d'un serpent en travers du chemin. Il va appeler son Dobermann à l'aide. Le chien rapplique, attrape le serpent dans sa gueule et l'envoie valser en l'air à plusieurs mètres de hauteur. Plus de problème de serpent, la balade peut continuer.

aide chien homme peur promenade serpent