Chien turfiste

Éternel turfiste dans l'âme, un chien assiste au départ d'une course hippique à la télévision. Son excitation est à son paroxysme ! Il bondit et rebondit, encore et encore ! Bref, une vidéo qui ne manque pas de rebondissements !

cheval chien course hippique televison tierce turf