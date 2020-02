Chien vs Filet de tennis

Sur un court de tennis, Maxi un chien de race Schnoodle court vers un filet et essaie de sauter par-dessus. Mais le chien saute trop tôt, se prend le filet, fait un backflip et atterrit sur ses pattes. Le Schnoodle est croisement entre un schnauzer et un caniche.

back chien fail filet flip schnoodle tennis