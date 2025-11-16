Il allume une cigarette et met le feu à une station-service

Lundi 3 novembre 2025 dans une station-service de Timon au Brésil, un homme a allumé une cigarette et a provoqué un incendie. La scène s'est déroulée pendant qu'un camion remplissait d'essence les cuves de la station. Les images montrent l'homme allumer sa cigarette avec une allumette, puis jeter l'allumette au sol provoquant un départ de feu. Un pompiste est intervenu rapidement avec un extincteur pour éteindre les flammes. Heureusement personne n'a été blessé.


