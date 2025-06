Des faux bébés hyperréalistes pour le cinéma

Explore Media est allé à la rencontre de Cinébébé, une entreprise française qui fabrique de faux bébés très réaliste pour le cinéma. La vidéo présente des Françaises qui fabriquent des faux bébés hyperréalistes pour le cinéma. Dans cette vidéo, on découvre l’atelier Cin bébé, spécialisé dans la création de bébés factices très réalistes utilisés dans les films et séries. Le processus de fabrication est détaillé : il commence par la sculpture d’une tête en plastiline, la création d’un moule en résine, puis l’injection de silicone pour imiter la chair. Ensuite, les artistes peignent minutieusement les bébés avec un aérographe, ajoutent des détails comme les grains de beauté, puis implantent un à un les cheveux, cils et sourcils (avec du poil de chèvre). Une tête de bébé de 3 mois demande entre 30 et 35 heures de travail. Les bébés sont ensuite assemblés avec un corps en tissu lesté pour un poids réaliste, mais un peu plus léger qu’un vrai bébé pour faciliter le tournage. Leur réalisme est tel que, dans la rue, il est difficile de les distinguer d’un vrai bébé, sauf si on les observe de très près. La fabrication d’un bébé prend environ un à deux mois. Les faux bébés sont principalement loués (750 à 800 € pour trois jours de tournage), mais peuvent aussi être vendus (entre 8 500 et 12 500 €). La raison principale de leur existence est la loi française qui interdit le travail des bébés de moins de 3 mois sur les tournages.

bebe cinebebe cinema faux realiste