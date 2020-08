Gérer les enfants qui font du vélo devant chez soi

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Chaque nuit, un motard de la chaine YouTube « CanyonChasers » recevait une alerte de la caméra de sécurité située à l'entrée de sa maison et découvrait un enfant qui faisait du vélo dans son allée. Au début, il était un peu ennuyé, mais ensuite, il s'est retrouvé à attendre avec impatience l'alerte du soir. Sa femme lui a alors proposé une idée : tracer des circuits sur l'allée. Le petit garçon, mais aussi d'autres enfants plus ou moins grands, se sont immédiatement amusés à emprunter chaque circuit avec leur vélo, et parfois même en poussette ou avec une trottinette. Sympa. :)

allee circuit enfant garage velo