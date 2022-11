Collision entre deux avions (Dallas)

Samedi 12 novembre 2022 pendant le meeting aérien Wings Over Dallas WWII Airshow à Dallas, deux avions de la Seconde Guerre mondiale se sont percutés et se sont crashés au sol. Un chasseur P63 a percuté un bombardier B17 et l'a coupé en deux. Les deux avions ont chuté et explosé au sol, faisant 6 morts.

