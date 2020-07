La comète Neowise depuis l'ISS

Un splendide timelapse de la comète Neowise photographiée le 5 juillet 2020 depuis la Station spatiale internationale. C/2020 F3 (NEOWISE), plus communément appelée comète Neowise, est une comète rétrograde découverte le 27 mars 2020 par le télescope spatial NEOWISE. Elle est visible à l’œil nu et doit se trouver au plus près de la Terre ce 23 juillet 2020, à une distance de 103 millions de kilomètres. Musique : Jesse Gallagher « Lord Of The Dawn »

comete iss neowise timelapse