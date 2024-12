Un client mécontent rentre dans la concession auto en voiture

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Lundi 9 décembre 2024 à Sandy dans l'Utah aux États-Unis, le client mécontent d'un concessionnaire a retourné la voiture qu'il venait d'acheter... d'une manière un peu brutale. L'homme de 35 ans avait acheté une voiture dans une concession Mazda plus tôt dans la journée. Mécontent de son achat, il a voulu se faire rembourser, mais le concessionnaire a refusé. Le client a alors menacé le vendeur de rentrer dans la porte du magasin avec la voiture. Et comme on peut le voir dans la vidéo, il a tenu parole. L'homme a été arrêté.

automobile client concession magasin mecontent percute vitrine voiture