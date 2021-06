Un conducteur de tramway aide une tortue

A Izmit en Turquie, un conducteur de tramway a vu une tortue en difficulté et n'a pas hésité à arrêter son tram rempli de passagers pour lui porter secours. La tortue était bloquée sur les rails et ne pouvait pas rejoindre l'herbe à cause de la clôture. L'homme est descendu de son tram et a soulevé la tortue et l'a déposée de l'autre côté de la clôture.

aide cloture conducteur tortue tramway turquie