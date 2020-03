Chorégraphie spécial confinement

Le chorégraphe Mehdi Kerkouche a fait danser les danseurs de la compagnie EMKA sur la chanson « You're The First, The Last, My Everything » de Barry White pendant le confinement. Chaque danseur confiné s'est filmé en train de danser en suivant une chorégraphie personnalisée.

