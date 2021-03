Corinne Masiero se dénude pendant les César 2021

Lecteur : Koreus Twitter Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Vendredi 12 mars 2021 pendant la 46ème cérémonie des César, Corinne Masiero est intervenue pour remettre le prix des meilleurs costumes. L'actrice de 57 ans est arrivée sur la scène de l'Olympia en portant un costume d'âne ensanglanté et s'est finalement totalement dénudée pour dénoncer la situation de précarité que vivent des intermittents du spectacle à cause des mesures sanitaires liées au coronavirus. Sur son corps, on pouvait lire « No Culture, No Future » ainsi que « Rends-nous l'art, Jean (Castex) ».

cesar coronavirus intermittent masiero nue