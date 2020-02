Un couple évacué dans un conteneur de quarantaine #coronavirus

En Chine, deux personnes en combinaison aident à évacuer un couple touché par le coronavirus. Une scène qui pourrait tout droit sortir d'un film catastrophe où on peut voir le couple monter à l'arrière d'un pickup et entrer dans un conteneur de quarantaine. Aujourd'hui 7 février 2020, le nombre de cas diagnostiqués est en baisse pour la première fois. Le dernier bilan fait état de 640 morts et plus de 31000 personnes contaminées.

chine conteneur coronavirus couple evacuation quarantaine