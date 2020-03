Pendant ce temps-là dans un entrepôt de papiers toilette #coronavirus

Dans un entrepôt de papiers toilette aux Pays-Bas, un manutentionnaire fait un petit tour au volant d'un chariot élévateur pour nous montrer l'état des stocks. Et on peut voir que l'entrepôt est bien rempli ! L'homme en profite pour se moquer des gens qui ont peur de manquer de PQ et qui se ruent dans les magasins pour en acheter. « Bonsoir, cette vidéo est pour tous les hamsters qui ont peur de ne pas pouvoir s'essuyer le cul ce weekend à cause du Coronavirus. Je pense qu'on en a assez ». Tout en se promenant dans les allées de l'entrepôt, l'homme enchaine en rigolant « S'il vous plait, achetez plein de PQ, pour que je puisse faire des heures sup pendant que vous êtes à la maison ». En croisant des collègues , il leur demande s'il pense qu'on va manquer de papier toilette. Les collègues répondent en riant « Je ne pense pas. ». Et à mon avis, ils doivent aussi bien rigoler dans les entrepôts de pâte.

