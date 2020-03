Les confinés italiens chantent au balcon #coronavirus

Comment s'amuser et avoir des interactions sociales quand on est confiné chez soi à cause du coronavirus ? Les Italiens ont trouvé une parade, en chantant et jouant de la musique au balcon. Dans la vidéo, la scène se passe en Sicile, une femme chante l'hymne italien accompagné par des musiciens. Des évènements similaires ont eu lieu dans tout le pays.

balcon chanson confinement coronavirus hymne italie national