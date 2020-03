« Les magasins sont livrés normalement » explique un chauffeur routier #coronavirus

Un conducteur routier a voulu rassurer la population sur l'état des stocks des denrées alimentaires. « Salut je m'appelle Gaëtan, je suis conducteur routier. J'ai pour habitude de livrer des produits alimentaires et je me trouve actuellement sur une grande plate-forme qui fait quasiment 950m de long presque 1km. Je vous garantis qu'elle est remplie de produits de denrées alimentaires. Ici vous avez l'exemple d'une remorque de produits frais qui va être livrée demain. Voilà, je ne vous mens pas, elle est pleine, sans problème. Les magasins sont livrés normalement que ce soit en frais ou en sec, l'entrepôt est rempli de denrées alimentaires et nous prévoyons de livrer normalement vos magasins. Donc arrêtez de vous jeter sur les rayons pour les vider, c'est vous avec votre psychose qui avez provoqué la pénurie des produits en rayon. Tout ce que vous gagnez et tout ce que vous allez faire, c'est obliger les conducteurs routiers et les salariés des magasins à travailler beaucoup plus longtemps pour remettre en rayon tout ce que vous avez vidé et donc accessoirement être exposé au virus plus longtemps et donc accessoirement pour ma part, au lieu de rentrer à 20h ce soir, je vais rentrer vers 23h pour voir mes 3 enfants et ma petite épouse. Donc, s'il vous plait arrêtez votre psychose, ne vous jetez pas sur tous les produits. Faites vos courses normalement. Vos magasins seront alimentés normalement. Merci à vous et bon courage à tous les routiers et toutes les équipes médicales qui se mobilisent. »

