Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut -

Lors de son tour de la lune à port de la caspule Orion, le capitaine Reid Wiseman de la mission Artemis II a filmé un coucher de Terre avec son téléphone. Il a publié la vidéo sur ces réseaux sociaux avec le texte suivant : Une occasion unique dans une vie… Comme si j’admirais un coucher de soleil sur la plage depuis le point de vue le plus insolite de l’univers, je n’ai pas pu m’empêcher de filmer le coucher de la Terre avec mon téléphone. On entend l’obturateur du Nikon tandis que @Astro_Christina enchaîne les séries de trois clichés et immortalise ces photos exceptionnelles du coucher de la Terre à travers son objectif de 400 mm. @AstroVicGlover se trouvait à la fenêtre 3, observant la scène avec @Astro_Jeremy à ses côtés. Je voyais à peine la Lune à travers la fenêtre de la trappe d'amarrage, mais l'iPhone avait la taille idéale pour capturer la vue… Cette photo n'est ni recadrée ni coupée, et a été prise avec un zoom 8x, ce qui est tout à fait comparable à la vision de l'œil humain. Profitez-en bien.