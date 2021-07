Coulée de boue meurtrière à Atami (Japon)

Samedi 3 juillet 2021 à Atami, au Japon, une énorme coulée de boue provoquée par d'importantes chutes de pluie a tout emporté sur son passage dans les rues de cette ville de 37 000 habitants. Au total, près de 130 maisons ont été balayées et de nombreux véhicules ensevelis. Au lendemain de cette catastrophe, un bilan officiel fait état de 2 morts et plus de 20 disparus. Quelque 1 000 secouristes, dont 140 soldats, sont sur place pour tenter de retrouver des survivants.

