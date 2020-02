Courir sur de la glace fragile

Au bord d'un terrain de football, un enfant essaie de traverser un cours d'eau gelé en courant dessus. Il se mouille ou pas ? Les paris sont ouverts :) SPOILER : Il arrive à traverser le cours d'eau en courant sur la glace fine et fragile mais ne voit pas une corde tendue entre une poubelle et un arbre et se fait stopper net. Afficher le spoil

corde courir eau fail fragile glace