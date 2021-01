Course illégale de chevaux sur une route

Une course illégale entre deux chevaux tractant un driver sur un sulky sur une route ouverte à la circulation au Royaume-Uni. Derrière la course, trois voitures roulent les unes à coté des autres en se percutant et en évitant les véhicules qui circulent dans la direction opposée. WTF !

cheval course route sulky wtf