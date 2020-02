Course de vélo contre le vent

Lecteur : Koreus Twitter Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Dimanche 9 février 2020 aux Pays-Bas, 250 participants se sont élancés le long d’un pont-barrage au milieu de la mer du Nord pour réaliser une course de vélo de 9 km contre les vents de la tempête Ciara. La NK Tegenwindfietsen est un championnat de course contre le vent qui ne peut être organisé que sous certaines conditions : vélos de ville, vent de face et de force 7 minimum (entre 50 et 60 km/h). Il s'agissait de la sixième édition grâce à un vent de force 9 (entre 70 et 80 km/h). Elle a été remportée par Max de Jong, 25 ans, avec un chrono de vingt minutes et trente secondes, soit une moyenne de 26 km/h.

ciara course tempete velo vent