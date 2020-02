Un coyote et un blaireau traversent un tunnel

Un coyote attend son ami le blaireau pour traverser un tunnel passant sous une autoroute en Californie. Cette association entre les deux espèces est assez fréquente pour la chasse, augmentant ainsi les chances de capture de proies en utilisant les avantages de chacune des espèces. Le coyote a une meilleure vue et peut poursuivre plus rapidement les proies à la surface tandis que le blaireau a un meilleur odorat et peut poursuivre les proies dans les terriers.

ami blaireau coyote tunnel