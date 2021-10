Un cycliste rencontre une biche

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Le 13 septembre 2021 à Lumberton dans le New Jersey aux Etats-Unis, une biche a eu la mauvaise idée de traverser une route pendant le passage d'un peloton. En sautant, la biche a tapé avec ses pattes arrière la roue avant d'un cycliste qui a perdu l'équilibre et a chuté. La biche et le cycliste ont pu reprendre leur chemin.

biche chute collision cycliste peloton route traverse velo